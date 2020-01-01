Токеномика NFT Combining (NFTC) Откройте для себя ключевую информацию о NFT Combining (NFTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFT Combining (NFTC) NFT Combining (NFTC) - это идея использования NFT для создания и ведения реального бизнеса, обеспечивающего возможность трудоустройства и приток денежных средств. Официальный сайт: https://www.nftcombining.com/ Whitepaper: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Купить NFTC сейчас!

Токеномика и анализ цен NFT Combining (NFTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT Combining (NFTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,12999 $ 0,12999 $ 0,12999 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00020466 $ 0,00020466 $ 0,00020466 Узнайте больше о цене NFT Combining (NFTC)

Токеномика NFT Combining (NFTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFT Combining (NFTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTC, изучите текущую цену NFTC!

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