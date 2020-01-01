Токеномика nuco.cloud (NCDT)

Токеномика nuco.cloud (NCDT)

Откройте для себя ключевую информацию о nuco.cloud (NCDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о nuco.cloud (NCDT)

nuco.cloud совершает революцию в облачных вычислениях, используя технологию BOINC, разработанную в Калифорнийском университете Беркли, интегрируя различные центры обработки данных и запуская nuco.cloud SKYNET, первый децентрализованный ячеистый гиперскейлер. Предложения, включающие nuco.cloud SKYNET, GO, PRO и CUSTOM, удовлетворяют широкому спектру вычислительных требований, обеспечивая преимущество в стоимости на 70-90% по сравнению с AWS. Получив гранты BAFA и DLR "DigitalJetzt", nuco.cloud также оказывает содействие клиентам в получении государственного финансирования. Также ожидается появление новых возможностей по стакингу. Дополнительная информация: https://nuco.cloud/overview

Официальный сайт:
https://nuco.cloud/
Whitepaper:
https://nuco.cloud/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b

Токеномика и анализ цен nuco.cloud (NCDT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене nuco.cloud (NCDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,10M
$ 2,10M$ 2,10M
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,10M
$ 2,10M$ 2,10M
Исторический максимум:
$ 1,4036
$ 1,4036$ 1,4036
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,042
$ 0,042$ 0,042

Токеномика nuco.cloud (NCDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики nuco.cloud (NCDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NCDT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NCDT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCDT, изучите текущую цену NCDT!

Как купить NCDT

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История цены nuco.cloud (NCDT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.