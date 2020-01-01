Токеномика nuco.cloud (NCDT) Откройте для себя ключевую информацию о nuco.cloud (NCDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о nuco.cloud (NCDT) nuco.cloud совершает революцию в облачных вычислениях, используя технологию BOINC, разработанную в Калифорнийском университете Беркли, интегрируя различные центры обработки данных и запуская nuco.cloud SKYNET, первый децентрализованный ячеистый гиперскейлер. Предложения, включающие nuco.cloud SKYNET, GO, PRO и CUSTOM, удовлетворяют широкому спектру вычислительных требований, обеспечивая преимущество в стоимости на 70-90% по сравнению с AWS. Получив гранты BAFA и DLR "DigitalJetzt", nuco.cloud также оказывает содействие клиентам в получении государственного финансирования. Также ожидается появление новых возможностей по стакингу. Дополнительная информация: https://nuco.cloud/overview Официальный сайт: https://nuco.cloud/ Whitepaper: https://nuco.cloud/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b Купить NCDT сейчас!

Токеномика и анализ цен nuco.cloud (NCDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене nuco.cloud (NCDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Исторический максимум: $ 1,4036 $ 1,4036 $ 1,4036 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,042 $ 0,042 $ 0,042 Узнайте больше о цене nuco.cloud (NCDT)

Токеномика nuco.cloud (NCDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики nuco.cloud (NCDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NCDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NCDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCDT, изучите текущую цену NCDT!

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