Токеномика Navcoin (NAV) Откройте для себя ключевую информацию о Navcoin (NAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Navcoin (NAV) Navcoin, запущенный в 2014 году, представляет собой цифровую валюту с открытым исходным кодом, предлагающую быстрые и надежные платежи с инновационными технологическими функциями и функциями конфиденциальности. Хранение монет в кошельке Navcoin позволяет совершать публичные или частные транзакции, получать вознаграждение за стейкинг (для проверки сети) или смешивание монет (для повышения конфиденциальности), а также голосовать в проектных предложениях. Уникальность криптосистемы Navcoin заключается в том, что общедоступные монеты NAV могут быть конвертированы 1:1 в xNAV, революционную конфиденциальную монету, гарантирующую невозможность отслеживания транзакций. Кроме того, Navcoin запустила wNAV, обернутое представление NAV, которое можно использовать в таких экосистемах, как Ethereum и Binance Smart Chain (BSC). Официальный сайт: https://nav.io/ Whitepaper: https://doc.nav.community/ Обозреватель блоков: https://chainz.cryptoid.info/nav/ Купить NAV сейчас!

Токеномика и анализ цен Navcoin (NAV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Navcoin (NAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2495 $ 0,2495 $ 0,2495 Исторический минимум: $ 0,00051073101349175 $ 0,00051073101349175 $ 0,00051073101349175 Текущая цена: $ 0,05302 $ 0,05302 $ 0,05302 Узнайте больше о цене Navcoin (NAV)

Токеномика Navcoin (NAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Navcoin (NAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAV, изучите текущую цену NAV!

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