Токеномика Multichain (MULTI)

Токеномика Multichain (MULTI)

Откройте для себя ключевую информацию о Multichain (MULTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Multichain (MULTI)

Multichain — это протокол кросс-чейн-маршрутизатора (CRP), инфраструктура, разработанная для беспрепятственного взаимодействия сетевых активов. Он стремится стать конечным маршрутизатором Web3.

Официальный сайт:
https://multichain.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4

Токеномика и анализ цен Multichain (MULTI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Multichain (MULTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 990,68K
$ 990,68K$ 990,68K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 14,54M
$ 14,54M$ 14,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,81M
$ 6,81M$ 6,81M
Исторический максимум:
$ 25,05
$ 25,05$ 25,05
Исторический минимум:
$ 0,040700675011833484
$ 0,040700675011833484$ 0,040700675011833484
Текущая цена:
$ 0,06813
$ 0,06813$ 0,06813

Токеномика Multichain (MULTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Multichain (MULTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MULTI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MULTI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MULTI, изучите текущую цену MULTI!

Как купить MULTI

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История цены Multichain (MULTI)

Анализ истории цены MULTI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.