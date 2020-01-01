Токеномика Multichain (MULTI) Откройте для себя ключевую информацию о Multichain (MULTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Multichain (MULTI) Multichain — это протокол кросс-чейн-маршрутизатора (CRP), инфраструктура, разработанная для беспрепятственного взаимодействия сетевых активов. Он стремится стать конечным маршрутизатором Web3. Официальный сайт: https://multichain.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 Купить MULTI сейчас!

Токеномика и анализ цен Multichain (MULTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Multichain (MULTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 990,68K $ 990,68K $ 990,68K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 14,54M $ 14,54M $ 14,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,81M $ 6,81M $ 6,81M Исторический максимум: $ 25,05 $ 25,05 $ 25,05 Исторический минимум: $ 0,040700675011833484 $ 0,040700675011833484 $ 0,040700675011833484 Текущая цена: $ 0,06813 $ 0,06813 $ 0,06813 Узнайте больше о цене Multichain (MULTI)

Токеномика Multichain (MULTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Multichain (MULTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MULTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MULTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MULTI, изучите текущую цену MULTI!

Как купить MULTI Заинтересованы в добавлении Multichain (MULTI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MULTI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MULTI на MEXC прямо сейчас!

История цены Multichain (MULTI) Анализ истории цены MULTI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MULTI прямо сейчас!

Прогноз цены MULTI Хотите узнать, куда может двигаться MULTI? Наша страница прогноза цены MULTI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MULTI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!