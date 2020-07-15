Токеномика Meter Governance (MTRG) Откройте для себя ключевую информацию о Meter Governance (MTRG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meter Governance (MTRG) Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Официальный сайт: https://www.meter.io/ Whitepaper: https://docs.meter.io/#introduction Обозреватель блоков: https://scan.meter.io/ Купить MTRG сейчас!

Токеномика и анализ цен Meter Governance (MTRG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meter Governance (MTRG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,98M $ 2,98M $ 2,98M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 32,28M $ 32,28M $ 32,28M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 13,289 $ 13,289 $ 13,289 Исторический минимум: $ 0,0701748610505359 $ 0,0701748610505359 $ 0,0701748610505359 Текущая цена: $ 0,09229 $ 0,09229 $ 0,09229 Узнайте больше о цене Meter Governance (MTRG)

Токеномика Meter Governance (MTRG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meter Governance (MTRG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTRG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTRG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTRG, изучите текущую цену MTRG!

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