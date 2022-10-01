Токеномика MSQUARE (MSQ)

Токеномика MSQUARE (MSQ)

Откройте для себя ключевую информацию о MSQUARE (MSQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MSQUARE (MSQ)

MSQ используется в качестве способа оплаты платформ, разработанных и управляемых непосредственно фондом MSQUARE. Metastar: Глобальная блокчейн-интегрированная информационная платформа по недвижимости. Point to You: Глобальная бесплатная платформа для майнинга и платежей P2U Coin. Business Hub: Онлайн и офлайн платформа для маркетинговых продаж. K-PAL: глобальная платформа для расширения K-контента и поставки рабочей силы за рубеж.

Официальный сайт:
https://globalmsq.com
Whitepaper:
https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499

Токеномика и анализ цен MSQUARE (MSQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MSQUARE (MSQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 86,26M
$ 86,26M$ 86,26M
Общее предложение:
$ 25,92M
$ 25,92M$ 25,92M
Оборотное предложение:
$ 5,99M
$ 5,99M$ 5,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 373,20M
$ 373,20M$ 373,20M
Исторический максимум:
$ 60
$ 60$ 60
Исторический минимум:
$ 0,16930807804791836
$ 0,16930807804791836$ 0,16930807804791836
Текущая цена:
$ 14,4
$ 14,4$ 14,4

Токеномика MSQUARE (MSQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MSQUARE (MSQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MSQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MSQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSQ, изучите текущую цену MSQ!

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История цены MSQUARE (MSQ)

Анализ истории цены MSQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.