Токеномика MSQUARE (MSQ) Откройте для себя ключевую информацию о MSQUARE (MSQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MSQUARE (MSQ) MSQ используется в качестве способа оплаты платформ, разработанных и управляемых непосредственно фондом MSQUARE. Metastar: Глобальная блокчейн-интегрированная информационная платформа по недвижимости. Point to You: Глобальная бесплатная платформа для майнинга и платежей P2U Coin. Business Hub: Онлайн и офлайн платформа для маркетинговых продаж. K-PAL: глобальная платформа для расширения K-контента и поставки рабочей силы за рубеж. Официальный сайт: https://globalmsq.com Whitepaper: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Купить MSQ сейчас!

Токеномика и анализ цен MSQUARE (MSQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MSQUARE (MSQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 86,26M $ 86,26M $ 86,26M Общее предложение: $ 25,92M $ 25,92M $ 25,92M Оборотное предложение: $ 5,99M $ 5,99M $ 5,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 373,20M $ 373,20M $ 373,20M Исторический максимум: $ 60 $ 60 $ 60 Исторический минимум: $ 0,16930807804791836 $ 0,16930807804791836 $ 0,16930807804791836 Текущая цена: $ 14,4 $ 14,4 $ 14,4 Узнайте больше о цене MSQUARE (MSQ)

Токеномика MSQUARE (MSQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MSQUARE (MSQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSQ, изучите текущую цену MSQ!

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