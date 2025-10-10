Токеномика Moonveil (MORE)

Токеномика Moonveil (MORE)

Откройте для себя ключевую информацию о Moonveil (MORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:45:24 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Moonveil (MORE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moonveil (MORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,31M
$ 33,31M$ 33,31M
Исторический максимум:
$ 0,21
$ 0,21$ 0,21
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,03331
$ 0,03331$ 0,03331

Информация о Moonveil (MORE)

Moonveil – это полнофункциональная экосистема Web3-игр, объединяющая оригинальные и сторонние игры, издательскую платформу и инфраструктуру 2 уровня. Система закрепляет идентичность пользователя на собственной сети 2 уровня, поддерживая при этом мультичейн-интероперабельность. С акцентом на продукт и практическую ценность, Moonveil масштабируется за счет полноценных игр среднего уровня сложности, используя модульную инфраструктуру и механики управления игровым процессом в реальном времени (liveops), чтобы создать устойчивую и взаимосвязанную сеть.

Официальный сайт:
https://moonveil.gg/
Whitepaper:
https://moonveil.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xfe723495f73714426493384eb5e49aa5b827e1d5

Токеномика Moonveil (MORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Moonveil (MORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MORE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MORE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORE, изучите текущую цену MORE!

