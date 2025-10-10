Moonveil – это полнофункциональная экосистема Web3-игр, объединяющая оригинальные и сторонние игры, издательскую платформу и инфраструктуру 2 уровня. Система закрепляет идентичность пользователя на собственной сети 2 уровня, поддерживая при этом мультичейн-интероперабельность. С акцентом на продукт и практическую ценность, Moonveil масштабируется за счет полноценных игр среднего уровня сложности, используя модульную инфраструктуру и механики управления игровым процессом в реальном времени (liveops), чтобы создать устойчивую и взаимосвязанную сеть.

