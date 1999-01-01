MORE

Moonveil – это полнофункциональная экосистема Web3-игр, объединяющая оригинальные и сторонние игры, издательскую платформу и инфраструктуру 2 уровня. Система закрепляет идентичность пользователя на собственной сети 2 уровня, поддерживая при этом мультичейн-интероперабельность. С акцентом на продукт и практическую ценность, Moonveil масштабируется за счет полноценных игр среднего уровня сложности, используя модульную инфраструктуру и механики управления игровым процессом в реальном времени (liveops), чтобы создать устойчивую и взаимосвязанную сеть.

Название криптовалютыMORE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

