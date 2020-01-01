Токеномика dotmoovs (MOOV) Откройте для себя ключевую информацию о dotmoovs (MOOV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dotmoovs (MOOV) dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Официальный сайт: https://www.dotmoovs.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Купить MOOV сейчас!

Токеномика и анализ цен dotmoovs (MOOV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dotmoovs (MOOV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 650,90K $ 650,90K $ 650,90K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 731,18M $ 731,18M $ 731,18M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,098709 $ 0,098709 $ 0,098709 Исторический минимум: $ 0,00066401322455994 $ 0,00066401322455994 $ 0,00066401322455994 Текущая цена: $ 0,0008902 $ 0,0008902 $ 0,0008902 Узнайте больше о цене dotmoovs (MOOV)

Токеномика dotmoovs (MOOV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dotmoovs (MOOV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOOV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOOV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOV, изучите текущую цену MOOV!

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