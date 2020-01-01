Токеномика dotmoovs (MOOV)

Токеномика dotmoovs (MOOV)

Откройте для себя ключевую информацию о dotmoovs (MOOV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о dotmoovs (MOOV)

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

Официальный сайт:
https://www.dotmoovs.com/
Whitepaper:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y

Токеномика и анализ цен dotmoovs (MOOV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене dotmoovs (MOOV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 650,90K
$ 650,90K$ 650,90K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 731,18M
$ 731,18M$ 731,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,098709
$ 0,098709$ 0,098709
Исторический минимум:
$ 0,00066401322455994
$ 0,00066401322455994$ 0,00066401322455994
Текущая цена:
$ 0,0008902
$ 0,0008902$ 0,0008902

Токеномика dotmoovs (MOOV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики dotmoovs (MOOV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOOV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOOV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOV, изучите текущую цену MOOV!

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История цены dotmoovs (MOOV)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.