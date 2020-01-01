Токеномика Wise Monkey (MONKY) Откройте для себя ключевую информацию о Wise Monkey (MONKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wise Monkey (MONKY) Wise Monkey ($MONKY) – мемкоин, вдохновленный всемирно известной пословицей о трех мудрых обезьянах: «Не вижу зла, не слышу зла и не говорю о зле» (See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil). Официальный сайт: https://wisemonky.com Whitepaper: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Купить MONKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Wise Monkey (MONKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wise Monkey (MONKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Общее предложение: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Оборотное предложение: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Исторический максимум: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Исторический минимум: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Текущая цена: $ 0.0000006923 $ 0.0000006923 $ 0.0000006923 Узнайте больше о цене Wise Monkey (MONKY)

Токеномика Wise Monkey (MONKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wise Monkey (MONKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONKY, изучите текущую цену MONKY!

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