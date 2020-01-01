Токеномика Wise Monkey (MONKY)

Токеномика Wise Monkey (MONKY)

Откройте для себя ключевую информацию о Wise Monkey (MONKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY) – мемкоин, вдохновленный всемирно известной пословицей о трех мудрых обезьянах: «Не вижу зла, не слышу зла и не говорю о зле» (See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil).

Официальный сайт:
https://wisemonky.com
Whitepaper:
https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances

Токеномика и анализ цен Wise Monkey (MONKY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wise Monkey (MONKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M
Общее предложение:
$ 10.00T
$ 10.00T$ 10.00T
Оборотное предложение:
$ 8.50T
$ 8.50T$ 8.50T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6.92M
$ 6.92M$ 6.92M
Исторический максимум:
$ 0.001998
$ 0.001998$ 0.001998
Исторический минимум:
$ 0.000000636854049651
$ 0.000000636854049651$ 0.000000636854049651
Текущая цена:
$ 0.0000006923
$ 0.0000006923$ 0.0000006923

Токеномика Wise Monkey (MONKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wise Monkey (MONKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MONKY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MONKY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONKY, изучите текущую цену MONKY!

Как купить MONKY

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История цены Wise Monkey (MONKY)

Анализ истории цены MONKY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MONKY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.