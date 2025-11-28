MissionPawsible – это мобильная платформа GameFi, легко интегрируемая в приложения для обмена сообщениями, начиная с Telegram, разработанная командой, создавшей BabyDoge – один из крупнейших в мире мемекоинов. Она переосмысливает классический мобильный градостроительный конструктор через экономику Web3 на основе токена $MP, где прогресс открывает сезонные награды и призовые фонды. Помимо строительства, пользователи могут соревноваться в казуальных играх с ИИ-агентами или бросать вызов друзьям в личных комнатах – и все это не выходя из чата. Благодаря мгновенному входу в игру, увлекательной механике и доступу к огромному сообществу MissionPawsible переносит блокчейн-игры на платформы, которые люди уже используют каждый день.