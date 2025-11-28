Токеномика MISSION (MISSION)

Токеномика MISSION (MISSION)

Откройте для себя ключевую информацию о MISSION (MISSION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:59:00 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен MISSION (MISSION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MISSION (MISSION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 660,50K
$ 660,50K$ 660,50K
Исторический максимум:
$ 0,000108
$ 0,000108$ 0,000108
Исторический минимум:
$ 0,000001211176992326
$ 0,000001211176992326$ 0,000001211176992326
Текущая цена:
$ 0,000001321
$ 0,000001321$ 0,000001321

Информация о MISSION (MISSION)

MissionPawsible – это мобильная платформа GameFi, легко интегрируемая в приложения для обмена сообщениями, начиная с Telegram, разработанная командой, создавшей BabyDoge – один из крупнейших в мире мемекоинов. Она переосмысливает классический мобильный градостроительный конструктор через экономику Web3 на основе токена $MP, где прогресс открывает сезонные награды и призовые фонды. Помимо строительства, пользователи могут соревноваться в казуальных играх с ИИ-агентами или бросать вызов друзьям в личных комнатах – и все это не выходя из чата. Благодаря мгновенному входу в игру, увлекательной механике и доступу к огромному сообществу MissionPawsible переносит блокчейн-игры на платформы, которые люди уже используют каждый день.

Официальный сайт:
https://missionpawsible.game/
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQDDhgqmuh16lpAaTvAqzQ-zo7_HqjrUNJxmIhFeXwVUSUAe

Токеномика MISSION (MISSION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MISSION (MISSION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MISSION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MISSION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MISSION, изучите текущую цену MISSION!

Как купить MISSION

Заинтересованы в добавлении MISSION (MISSION) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MISSION, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MISSION (MISSION)

Анализ истории цены MISSION помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MISSION

Хотите узнать, куда может двигаться MISSION? Наша страница прогноза цены MISSION объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»