Токеномика MISSION (MISSION)
Токеномика и анализ цен MISSION (MISSION)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MISSION (MISSION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о MISSION (MISSION)
MissionPawsible – это мобильная платформа GameFi, легко интегрируемая в приложения для обмена сообщениями, начиная с Telegram, разработанная командой, создавшей BabyDoge – один из крупнейших в мире мемекоинов. Она переосмысливает классический мобильный градостроительный конструктор через экономику Web3 на основе токена $MP, где прогресс открывает сезонные награды и призовые фонды. Помимо строительства, пользователи могут соревноваться в казуальных играх с ИИ-агентами или бросать вызов друзьям в личных комнатах – и все это не выходя из чата. Благодаря мгновенному входу в игру, увлекательной механике и доступу к огромному сообществу MissionPawsible переносит блокчейн-игры на платформы, которые люди уже используют каждый день.
Токеномика MISSION (MISSION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MISSION (MISSION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MISSION, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MISSION.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MISSION, изучите текущую цену MISSION!
Как купить MISSION
Заинтересованы в добавлении MISSION (MISSION) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MISSION, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены MISSION (MISSION)
Анализ истории цены MISSION помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены MISSION
Хотите узнать, куда может двигаться MISSION? Наша страница прогноза цены MISSION объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
