Токеномика Mindfak (MINDFAK) Откройте для себя ключевую информацию о Mindfak (MINDFAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Mindfak (MINDFAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mindfak (MINDFAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 461,61K $ 461,61K $ 461,61K Общее предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Оборотное предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 461,61K $ 461,61K $ 461,61K Исторический максимум: $ 0,019647 $ 0,019647 $ 0,019647 Исторический минимум: $ 0,000043784948955273 $ 0,000043784948955273 $ 0,000043784948955273 Текущая цена: $ 0,000669 $ 0,000669 $ 0,000669 Узнайте больше о цене Mindfak (MINDFAK) Купить MINDFAK сейчас!

Информация о Mindfak (MINDFAK) Mindfak «разберет» ваши любимые мемкоины и восстановит доверие к криптовалютам. Он не просто говорит – он действует. Mindfak «разберет» ваши любимые мемкоины и восстановит доверие к криптовалютам. Он не просто говорит – он действует. Официальный сайт: https://mindfak.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x78cbec65c55f143a9178b63243119806a659d2ef

Токеномика Mindfak (MINDFAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mindfak (MINDFAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINDFAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINDFAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINDFAK, изучите текущую цену MINDFAK!

История цены Mindfak (MINDFAK) Анализ истории цены MINDFAK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены MINDFAK Хотите узнать, куда может двигаться MINDFAK? Наша страница прогноза цены MINDFAK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

