Токеномика Mr. Miggles (MIGGLES) Откройте для себя ключевую информацию о Mr. Miggles (MIGGLES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mr. Miggles (MIGGLES) Mister Miggles - это мемкоин в сети Base. Официальный сайт: https://miggles.io/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Купить MIGGLES сейчас!

Токеномика и анализ цен Mr. Miggles (MIGGLES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mr. Miggles (MIGGLES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,55M $ 24,55M $ 24,55M Общее предложение: $ 958,77M $ 958,77M $ 958,77M Оборотное предложение: $ 957,37M $ 957,37M $ 957,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,58M $ 24,58M $ 24,58M Исторический максимум: $ 0,198 $ 0,198 $ 0,198 Исторический минимум: $ 0,012552230488592142 $ 0,012552230488592142 $ 0,012552230488592142 Текущая цена: $ 0,02564 $ 0,02564 $ 0,02564 Узнайте больше о цене Mr. Miggles (MIGGLES)

Токеномика Mr. Miggles (MIGGLES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mr. Miggles (MIGGLES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIGGLES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIGGLES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIGGLES, изучите текущую цену MIGGLES!

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