Токеномика xExchange (MEX) Откройте для себя ключевую информацию о xExchange (MEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xExchange (MEX) xExchange - это платформа для торговли и взаимодействия с децентрализованными финансами, работающая в сети MultiversX. Это врата для следующего миллиарда людей в цифровую экономику. Официальный сайт: https://xexchange.com/ Whitepaper: https://xexchange.com/x-exchange-economics.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.multiversx.com/tokens/MEX-455c57 Купить MEX сейчас!

Токеномика и анализ цен xExchange (MEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xExchange (MEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000052 $ 0,000052 $ 0,000052 Исторический минимум: $ 0,000001128599633696 $ 0,000001128599633696 $ 0,000001128599633696 Текущая цена: $ 0,0000012 $ 0,0000012 $ 0,0000012 Узнайте больше о цене xExchange (MEX)

Токеномика xExchange (MEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xExchange (MEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEX, изучите текущую цену MEX!

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