Токеномика xExchange (MEX)

Токеномика xExchange (MEX)

Откройте для себя ключевую информацию о xExchange (MEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о xExchange (MEX)

xExchange - это платформа для торговли и взаимодействия с децентрализованными финансами, работающая в сети MultiversX. Это врата для следующего миллиарда людей в цифровую экономику.

Официальный сайт:
https://xexchange.com/
Whitepaper:
https://xexchange.com/x-exchange-economics.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.multiversx.com/tokens/MEX-455c57

Токеномика и анализ цен xExchange (MEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене xExchange (MEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,000052
$ 0,000052$ 0,000052
Исторический минимум:
$ 0,000001128599633696
$ 0,000001128599633696$ 0,000001128599633696
Текущая цена:
$ 0,0000012
$ 0,0000012$ 0,0000012

Токеномика xExchange (MEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики xExchange (MEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEX, изучите текущую цену MEX!

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История цены xExchange (MEX)

Анализ истории цены MEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.