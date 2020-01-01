Токеномика Unmarshal (MARSH) Откройте для себя ключевую информацию о Unmarshal (MARSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Unmarshal (MARSH) Unmarshal - это блокчейн-протокол, не зависящий от цепочки, состоящий из сети индексов блокчейна для сбора индивидуальных данных для приложений DeFi. Созданный при поддержке Binance Smart Chain, Polkadot Network и Solana, Unmarshal призван оживить сбор, распространение и интерпретацию данных для развития экономики DeFi. Официальный сайт: https://unmarshal.io/ Whitepaper: https://docs.unmarshal.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37 Купить MARSH сейчас!

Токеномика и анализ цен Unmarshal (MARSH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unmarshal (MARSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 730,82K $ 730,82K $ 730,82K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 66,81M $ 66,81M $ 66,81M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,266 $ 2,266 $ 2,266 Исторический минимум: $ 0,007779684635461528 $ 0,007779684635461528 $ 0,007779684635461528 Текущая цена: $ 0,010939 $ 0,010939 $ 0,010939 Узнайте больше о цене Unmarshal (MARSH)

Токеномика Unmarshal (MARSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unmarshal (MARSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MARSH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MARSH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARSH, изучите текущую цену MARSH!

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