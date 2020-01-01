Токеномика Unmarshal (MARSH)

Токеномика Unmarshal (MARSH)

Откройте для себя ключевую информацию о Unmarshal (MARSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Unmarshal (MARSH)

Unmarshal - это блокчейн-протокол, не зависящий от цепочки, состоящий из сети индексов блокчейна для сбора индивидуальных данных для приложений DeFi. Созданный при поддержке Binance Smart Chain, Polkadot Network и Solana, Unmarshal призван оживить сбор, распространение и интерпретацию данных для развития экономики DeFi.

Официальный сайт:
https://unmarshal.io/
Whitepaper:
https://docs.unmarshal.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37

Токеномика и анализ цен Unmarshal (MARSH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unmarshal (MARSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 730,82K
$ 730,82K$ 730,82K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 66,81M
$ 66,81M$ 66,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2,266
$ 2,266$ 2,266
Исторический минимум:
$ 0,007779684635461528
$ 0,007779684635461528$ 0,007779684635461528
Текущая цена:
$ 0,010939
$ 0,010939$ 0,010939

Токеномика Unmarshal (MARSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Unmarshal (MARSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MARSH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MARSH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARSH, изучите текущую цену MARSH!

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История цены Unmarshal (MARSH)

Анализ истории цены MARSH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.