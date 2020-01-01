Токеномика Levva Protocol Token (LVVA) Откройте для себя ключевую информацию о Levva Protocol Token (LVVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Levva Protocol Token (LVVA) Levva — это ваш DeFi-менеджер портфеля с поддержкой ИИ, который берет на себя всю тяжелую работу. Наш ИИ-пилот настраивает инвестиционные стратегии в соответствии с вашими целями, безопасно автоматизирует оптимизацию доходности и дает вам полный контроль над вашим портфелем без лишней сложности. Независимо от того, новичок ли вы в DeFi или профессионал, Levva делает процесс простым, безопасным и оптимизированным, позволяя вам сосредоточиться на важном, пока ваши активы работают на вас. Официальный сайт: https://levva.fi Whitepaper: https://docs.levva.fi/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Купить LVVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Levva Protocol Token (LVVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Levva Protocol Token (LVVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,84M $ 3,84M $ 3,84M Исторический максимум: $ 0,017864 $ 0,017864 $ 0,017864 Исторический минимум: $ 0,001889725184560468 $ 0,001889725184560468 $ 0,001889725184560468 Текущая цена: $ 0,001919 $ 0,001919 $ 0,001919 Узнайте больше о цене Levva Protocol Token (LVVA)

Токеномика Levva Protocol Token (LVVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Levva Protocol Token (LVVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LVVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LVVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVVA, изучите текущую цену LVVA!

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