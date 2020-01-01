Токеномика Levva Protocol Token (LVVA)

Токеномика Levva Protocol Token (LVVA)

Откройте для себя ключевую информацию о Levva Protocol Token (LVVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Levva Protocol Token (LVVA)

Levva — это ваш DeFi-менеджер портфеля с поддержкой ИИ, который берет на себя всю тяжелую работу. Наш ИИ-пилот настраивает инвестиционные стратегии в соответствии с вашими целями, безопасно автоматизирует оптимизацию доходности и дает вам полный контроль над вашим портфелем без лишней сложности. Независимо от того, новичок ли вы в DeFi или профессионал, Levva делает процесс простым, безопасным и оптимизированным, позволяя вам сосредоточиться на важном, пока ваши активы работают на вас.

Официальный сайт:
https://levva.fi
Whitepaper:
https://docs.levva.fi/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76

Токеномика и анализ цен Levva Protocol Token (LVVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Levva Protocol Token (LVVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,84M
$ 3,84M$ 3,84M
Исторический максимум:
$ 0,017864
$ 0,017864$ 0,017864
Исторический минимум:
$ 0,001889725184560468
$ 0,001889725184560468$ 0,001889725184560468
Текущая цена:
$ 0,001919
$ 0,001919$ 0,001919

Токеномика Levva Protocol Token (LVVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Levva Protocol Token (LVVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LVVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LVVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVVA, изучите текущую цену LVVA!

Как купить LVVA

Заинтересованы в добавлении Levva Protocol Token (LVVA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LVVA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Levva Protocol Token (LVVA)

Анализ истории цены LVVA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LVVA

Хотите узнать, куда может двигаться LVVA? Наша страница прогноза цены LVVA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.