Токеномика и анализ цен Lunch Protocol (LUNCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lunch Protocol (LUNCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,10M Исторический максимум: $ 0,018 Исторический минимум: -- Текущая цена: $ 0,0011021

Информация о Lunch Protocol (LUNCH) Lunch Protocol стремится упростить и автоматизировать получение дохода и фарминг наград в DeFi с помощью ИИ-агентов, построенных на собственной безопасной платформе с предварительно одобренной интеграцией dApp. Lunch Protocol стремится упростить и автоматизировать получение дохода и фарминг наград в DeFi с помощью ИИ-агентов, построенных на собственной безопасной платформе с предварительно одобренной интеграцией dApp. Официальный сайт: https://www.lunchlunch.xyz/ Whitepaper: https://lunch-protocol.gitbook.io/lunch-protocol-docs Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x0d1eed7398f412fad81c25fb1149d36b5572ae06f22a7f634847e860b50f7917::lunch::LUNCH/txs

Токеномика Lunch Protocol (LUNCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lunch Protocol (LUNCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUNCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUNCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNCH, изучите текущую цену LUNCH!

Как купить LUNCH Заинтересованы в добавлении Lunch Protocol (LUNCH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LUNCH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LUNCH на MEXC прямо сейчас! История цены Lunch Protocol (LUNCH) Анализ истории цены LUNCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LUNCH прямо сейчас! Прогноз цены LUNCH Хотите узнать, куда может двигаться LUNCH? Наша страница прогноза цены LUNCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LUNCH прямо сейчас!

