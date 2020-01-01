Токеномика LumiShare (LUMI)

Токеномика LumiShare (LUMI)

Откройте для себя ключевую информацию о LumiShare (LUMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LumiShare (LUMI)

LumiShare - это финансовая блокчейн-экосистема на базе $LUMI, предназначенная для токенизации и фракционирования активов реального мира, начиная с активов возобновляемой энергии. Верифицированные проекты в области возобновляемой энергии получат более широкий доступ к финансированию со стороны как индивидуальных, так и институциональных инвесторов.

Официальный сайт:
https://lumishare.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753

Токеномика и анализ цен LumiShare (LUMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LumiShare (LUMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 7,95B
$ 7,95B$ 7,95B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,43M
$ 14,43M$ 14,43M
Исторический максимум:
$ 0,17
$ 0,17$ 0,17
Исторический минимум:
$ 0,00009996787833636
$ 0,00009996787833636$ 0,00009996787833636
Текущая цена:
$ 0,001815
$ 0,001815$ 0,001815

Токеномика LumiShare (LUMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LumiShare (LUMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUMI, изучите текущую цену LUMI!

Как купить LUMI

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История цены LumiShare (LUMI)

Анализ истории цены LUMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.