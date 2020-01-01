Токеномика LumiShare (LUMI) Откройте для себя ключевую информацию о LumiShare (LUMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LumiShare (LUMI) LumiShare - это финансовая блокчейн-экосистема на базе $LUMI, предназначенная для токенизации и фракционирования активов реального мира, начиная с активов возобновляемой энергии. Верифицированные проекты в области возобновляемой энергии получат более широкий доступ к финансированию со стороны как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Официальный сайт: https://lumishare.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Купить LUMI сейчас!

Токеномика и анализ цен LumiShare (LUMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LumiShare (LUMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 7,95B $ 7,95B $ 7,95B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,43M $ 14,43M $ 14,43M Исторический максимум: $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 Исторический минимум: $ 0,00009996787833636 $ 0,00009996787833636 $ 0,00009996787833636 Текущая цена: $ 0,001815 $ 0,001815 $ 0,001815 Узнайте больше о цене LumiShare (LUMI)

Токеномика LumiShare (LUMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LumiShare (LUMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUMI, изучите текущую цену LUMI!

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