Токеномика LandRocker (LRT) Откройте для себя ключевую информацию о LandRocker (LRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LandRocker (LRT) LandRocker – это P2E-игра о сражениях, открытиях и исследовании космоса. Путешествуйте по далеким планетам, освобождайте их от контроля пришельцев и запускайте миссии по добыче редких и ценных ресурсов, таких как NFT, криптовалютные токены и материалы для крафтинга. Официальный сайт: https://landrocker.io/ Whitepaper: https://whitepaper.landrocker.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Купить LRT сейчас!

Токеномика и анализ цен LandRocker (LRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LandRocker (LRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 247,74K $ 247,74K $ 247,74K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 620,00K $ 620,00K $ 620,00K Исторический максимум: $ 0,010854 $ 0,010854 $ 0,010854 Исторический минимум: $ 0,00002117160471387 $ 0,00002117160471387 $ 0,00002117160471387 Текущая цена: $ 0,000062 $ 0,000062 $ 0,000062 Узнайте больше о цене LandRocker (LRT)

Токеномика LandRocker (LRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LandRocker (LRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LRT, изучите текущую цену LRT!

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