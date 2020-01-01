Токеномика LandRocker (LRT)

Токеномика LandRocker (LRT)

Откройте для себя ключевую информацию о LandRocker (LRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о LandRocker (LRT)

LandRocker – это P2E-игра о сражениях, открытиях и исследовании космоса. Путешествуйте по далеким планетам, освобождайте их от контроля пришельцев и запускайте миссии по добыче редких и ценных ресурсов, таких как NFT, криптовалютные токены и материалы для крафтинга.

Официальный сайт:
https://landrocker.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.landrocker.io/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C

Токеномика и анализ цен LandRocker (LRT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LandRocker (LRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 247,74K
$ 247,74K$ 247,74K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 4,00B
$ 4,00B$ 4,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 620,00K
$ 620,00K$ 620,00K
Исторический максимум:
$ 0,010854
$ 0,010854$ 0,010854
Исторический минимум:
$ 0,00002117160471387
$ 0,00002117160471387$ 0,00002117160471387
Текущая цена:
$ 0,000062
$ 0,000062$ 0,000062

Токеномика LandRocker (LRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LandRocker (LRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LRT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LRT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LRT, изучите текущую цену LRT!

Как купить LRT

Заинтересованы в добавлении LandRocker (LRT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LRT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены LandRocker (LRT)

Анализ истории цены LRT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LRT

Хотите узнать, куда может двигаться LRT? Наша страница прогноза цены LRT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.