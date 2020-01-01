Токеномика BLOCKLORDS (LRDS) Откройте для себя ключевую информацию о BLOCKLORDS (LRDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BLOCKLORDS (LRDS) BLOCKLORDS - это средневековая MMO-стратегия, где ваши решения и навыки формируют мир и историю. Выберите один из нескольких игровых стилей, таких как фермерство, сражение, управление ресурсами и правление, и создайте свою собственную судьбу в качестве своего героя. Официальный сайт: https://lordchain.blocklords.com/ Whitepaper: https://wiki.blocklords.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd0a6053f087e87a25dc60701ba6e663b1a548e85 Купить LRDS сейчас!

Токеномика и анализ цен BLOCKLORDS (LRDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLOCKLORDS (LRDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,11M $ 5,11M $ 5,11M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 41,27M $ 41,27M $ 41,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,39M $ 12,39M $ 12,39M Исторический максимум: $ 2,4843 $ 2,4843 $ 2,4843 Исторический минимум: $ 0,11286134888425566 $ 0,11286134888425566 $ 0,11286134888425566 Текущая цена: $ 0,1239 $ 0,1239 $ 0,1239 Узнайте больше о цене BLOCKLORDS (LRDS)

Токеномика BLOCKLORDS (LRDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BLOCKLORDS (LRDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LRDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LRDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LRDS, изучите текущую цену LRDS!

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