Токеномика BLOCKLORDS (LRDS)

Токеномика BLOCKLORDS (LRDS)

Откройте для себя ключевую информацию о BLOCKLORDS (LRDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS - это средневековая MMO-стратегия, где ваши решения и навыки формируют мир и историю. Выберите один из нескольких игровых стилей, таких как фермерство, сражение, управление ресурсами и правление, и создайте свою собственную судьбу в качестве своего героя.

Официальный сайт:
https://lordchain.blocklords.com/
Whitepaper:
https://wiki.blocklords.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd0a6053f087e87a25dc60701ba6e663b1a548e85

Токеномика и анализ цен BLOCKLORDS (LRDS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLOCKLORDS (LRDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,11M
$ 5,11M$ 5,11M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 41,27M
$ 41,27M$ 41,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,39M
$ 12,39M$ 12,39M
Исторический максимум:
$ 2,4843
$ 2,4843$ 2,4843
Исторический минимум:
$ 0,11286134888425566
$ 0,11286134888425566$ 0,11286134888425566
Текущая цена:
$ 0,1239
$ 0,1239$ 0,1239

Токеномика BLOCKLORDS (LRDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BLOCKLORDS (LRDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LRDS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LRDS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LRDS, изучите текущую цену LRDS!

Как купить LRDS

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История цены BLOCKLORDS (LRDS)

Анализ истории цены LRDS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LRDS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.