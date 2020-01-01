Токеномика LightLink (LL) Откройте для себя ключевую информацию о LightLink (LL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LightLink (LL) LightLink – это блокчейн 2 уровня на Ethereum, в котором абстрагировано все – от транзакций и приватных ключей до любого взаимодействия с блокчейном. Официальный сайт: https://lightlink.io Whitepaper: https://docs.lightlink.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73 Купить LL сейчас!

Токеномика и анализ цен LightLink (LL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LightLink (LL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 81,67M $ 81,67M $ 81,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,48M $ 13,48M $ 13,48M Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: $ 0,011224381498808693 $ 0,011224381498808693 $ 0,011224381498808693 Текущая цена: $ 0,01348 $ 0,01348 $ 0,01348 Узнайте больше о цене LightLink (LL)

Токеномика LightLink (LL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LightLink (LL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LL, изучите текущую цену LL!

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