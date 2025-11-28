Токеномика LINEA (LINEA)

Токеномика LINEA (LINEA)

Откройте для себя ключевую информацию о LINEA (LINEA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:39:53 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен LINEA (LINEA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LINEA (LINEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 163,60M
$ 163,60M
Общее предложение:
$ 72,01B
$ 72,01B
Оборотное предложение:
$ 15,48B
$ 15,48B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 760,93M
$ 760,93M
Исторический максимум:
$ 0,06192
$ 0,06192
Исторический минимум:
$ 0,007196492054667389
$ 0,007196492054667389
Текущая цена:
$ 0,010567
$ 0,010567

Информация о LINEA (LINEA)

Linea – это 2 уровень, созданный с нуля для укрепления Ethereum и всей экосистемы ETH. Каждый аспект его дизайна – от продуктивного механизма сжигания ETH и капиталоэффективного нативного дохода до базовой технологии zk, эквивалентной Ethereum – усиливает ценность и полезность основной сети Ethereum. Все это поддерживается крупнейшим экосистемным фондом в этой области, управляемым самыми надежными разработчиками Ethereum. С инфраструктурой институционального уровня и глубокой интеграцией в DeFi, Linea является лучшей сетью для капитала ETH, где каждая транзакция и каждый блок укрепляют Ethereum.

Официальный сайт:
https://linea.build/association
Whitepaper:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Обозреватель блоков:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Токеномика LINEA (LINEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LINEA (LINEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LINEA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LINEA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LINEA, изучите текущую цену LINEA!

История цены LINEA (LINEA)

Анализ истории цены LINEA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LINEA

Хотите узнать, куда может двигаться LINEA? Наша страница прогноза цены LINEA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

