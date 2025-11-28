Linea – это 2 уровень, созданный с нуля для укрепления Ethereum и всей экосистемы ETH. Каждый аспект его дизайна – от продуктивного механизма сжигания ETH и капиталоэффективного нативного дохода до базовой технологии zk, эквивалентной Ethereum – усиливает ценность и полезность основной сети Ethereum. Все это поддерживается крупнейшим экосистемным фондом в этой области, управляемым самыми надежными разработчиками Ethereum. С инфраструктурой институционального уровня и глубокой интеграцией в DeFi, Linea является лучшей сетью для капитала ETH, где каждая транзакция и каждый блок укрепляют Ethereum.