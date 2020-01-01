Токеномика Legacy Network (LGCT) Откройте для себя ключевую информацию о Legacy Network (LGCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Legacy Network (LGCT) Legacy Network AG преобразует личное и профессиональное развитие благодаря своему флагманскому продукту Legacy Academy – геймифицированному обучающему приложению, которое использует вознаграждения на основе блокчейна для стимулирования своих пользователей. Официальный сайт: https://www.legacynetwork.io/ Whitepaper: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Купить LGCT сейчас!

Токеномика и анализ цен Legacy Network (LGCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Legacy Network (LGCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 173,95M $ 173,95M $ 173,95M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 106,14M $ 106,14M $ 106,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 491,67M $ 491,67M $ 491,67M Исторический максимум: $ 2,236 $ 2,236 $ 2,236 Исторический минимум: $ 0,7988833348798597 $ 0,7988833348798597 $ 0,7988833348798597 Текущая цена: $ 1,6389 $ 1,6389 $ 1,6389 Узнайте больше о цене Legacy Network (LGCT)

Токеномика Legacy Network (LGCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Legacy Network (LGCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LGCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LGCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LGCT, изучите текущую цену LGCT!

Как купить LGCT Заинтересованы в добавлении Legacy Network (LGCT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LGCT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LGCT на MEXC прямо сейчас!

История цены Legacy Network (LGCT) Анализ истории цены LGCT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LGCT прямо сейчас!

Прогноз цены LGCT Хотите узнать, куда может двигаться LGCT? Наша страница прогноза цены LGCT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LGCT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!