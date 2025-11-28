Lifeform – это универсальный провайдер решений для децентрализованных идентификаторов, интегрирующий все основные сети Web3, включая Bitcoin, Ethereum, Solana и другие, что значительно упрощает массовое внедрение для следующего миллиарда пользователей Web3. На данный момент у Lifeform более 3 миллионов пользователей. Компания продолжит развиваться, позволяя большему числу пользователей и компаний присоединяться к экосистеме Lifeform и получать доступ к инновационным интегрированным сервисам на базе блокчейна.