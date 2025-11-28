Токеномика Lifeform (LFT)

Токеномика Lifeform (LFT)

Откройте для себя ключевую информацию о Lifeform (LFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:58:19 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Lifeform (LFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lifeform (LFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,19M
$ 6,19M$ 6,19M
Исторический максимум:
$ 0,0066
$ 0,0066$ 0,0066
Исторический минимум:
$ 0,005437372504690078
$ 0,005437372504690078$ 0,005437372504690078
Текущая цена:
$ 0,00619
$ 0,00619$ 0,00619

Информация о Lifeform (LFT)

Lifeform – это универсальный провайдер решений для децентрализованных идентификаторов, интегрирующий все основные сети Web3, включая Bitcoin, Ethereum, Solana и другие, что значительно упрощает массовое внедрение для следующего миллиарда пользователей Web3. На данный момент у Lifeform более 3 миллионов пользователей. Компания продолжит развиваться, позволяя большему числу пользователей и компаний присоединяться к экосистеме Lifeform и получать доступ к инновационным интегрированным сервисам на базе блокчейна.

Официальный сайт:
https://www.lifeform.cc/
Whitepaper:
https://lifeformcc.notion.site/WHITEPAPER-076ce3d27354475d8ee6a46c6c3ee6fe?pvs=4
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xA9f978c02915246E435c0BdA9785aAAad3cC46d2

Токеномика Lifeform (LFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lifeform (LFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LFT, изучите текущую цену LFT!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

