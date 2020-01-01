Токеномика Outlanders (LAND) Откройте для себя ключевую информацию о Outlanders (LAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Outlanders (LAND) Outlanders, MMORPG с открытым миром в низкополигональном стиле, переводит геймеров с Web2 на Web3 без необходимости предварительного обучения блокчейну. Играйте, покоряйте и зарабатывайте сразу же в самом популярном игровом жанре на игровом рынке. Официальный сайт: https://outlanders.com/ Whitepaper: https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96 Купить LAND сейчас!

Токеномика и анализ цен Outlanders (LAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Outlanders (LAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0185 $ 0,0185 $ 0,0185 Исторический минимум: $ 0,00046422811309628 $ 0,00046422811309628 $ 0,00046422811309628 Текущая цена: $ 0,001549 $ 0,001549 $ 0,001549 Узнайте больше о цене Outlanders (LAND)

Токеномика Outlanders (LAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Outlanders (LAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAND, изучите текущую цену LAND!

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