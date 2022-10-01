Токеномика Kingaru (KRU) Откройте для себя ключевую информацию о Kingaru (KRU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kingaru (KRU) Kingaru - это высокомасштабируемый, быстрый и безопасный блокчейн, который позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения для электронной коммерции, сочетающие в себе искусственный интеллект, облачные вычисления и технологию блокчейн. Официальный сайт: https://kingaru.com/ Whitepaper: https://kingaru.com/wp-content/uploads/2022/10/May-2022-Kingaru-Whitepaper-v.1.1.docx.pdf Обозреватель блоков: https://scan.kingaru.com/ Купить KRU сейчас!

Токеномика и анализ цен Kingaru (KRU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kingaru (KRU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,95M $ 3,95M $ 3,95M Исторический максимум: $ 0,47 $ 0,47 $ 0,47 Исторический минимум: $ 0,000244590678953946 $ 0,000244590678953946 $ 0,000244590678953946 Текущая цена: $ 0,00395 $ 0,00395 $ 0,00395 Узнайте больше о цене Kingaru (KRU)

Токеномика Kingaru (KRU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kingaru (KRU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRU, изучите текущую цену KRU!

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