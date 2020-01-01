Токеномика KonnektVPN (KPN) Откройте для себя ключевую информацию о KonnektVPN (KPN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KonnektVPN (KPN) KonnektVPN - это VPN нового поколения, работающий на основе технологии ИИ и улучшающий ваши цифровые возможности. Официальный сайт: https://www.konnektvpn.com Whitepaper: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Купить KPN сейчас!

Токеномика и анализ цен KonnektVPN (KPN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KonnektVPN (KPN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,86K $ 76,86K $ 76,86K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 32,15M $ 32,15M $ 32,15M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,078 $ 0,078 $ 0,078 Исторический минимум: $ 0,001316014955913772 $ 0,001316014955913772 $ 0,001316014955913772 Текущая цена: $ 0,002391 $ 0,002391 $ 0,002391 Узнайте больше о цене KonnektVPN (KPN)

Токеномика KonnektVPN (KPN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KonnektVPN (KPN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KPN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KPN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KPN, изучите текущую цену KPN!

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