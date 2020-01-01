Токеномика K-POP Click (KPC) Откройте для себя ключевую информацию о K-POP Click (KPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о K-POP Click (KPC) Как пространство, представляющее общение между артистами KPOP и пользователями через блокчейн-платформы, связанные с KPOP, K Pop Click намерен представить новый взгляд на KPOP в сочетании с Metabus в будущем. Официальный сайт: https://www.kpopclick.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53 Купить KPC сейчас!

Токеномика и анализ цен K-POP Click (KPC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене K-POP Click (KPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002072 $ 0,002072 $ 0,002072 Узнайте больше о цене K-POP Click (KPC)

Токеномика K-POP Click (KPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики K-POP Click (KPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KPC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KPC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KPC, изучите текущую цену KPC!

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