Токеномика KiboShib (KIBSHI)

Токеномика KiboShib (KIBSHI)

Откройте для себя ключевую информацию о KiboShib (KIBSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о KiboShib (KIBSHI)

Kiboshib (KIBSHI) – первый мемкоин, созданный искусственным интеллектом на любом блокчейне, запущенный ончейн 8 декабря 2022 года, в первую неделю после выхода ChatGPT. ИИ создал Kibshi, исходя из концепции, что он является ребенком своей матери Kabosu (DOGE) и отца Shiba Inu (SHIB). Помимо имени, ИИ также предложил дизайн логотипа, который затем был передан в Dall-E для создания милого и знакового логотипа Kibshi. В переводе с японского «Kibo» означает надежда, а Kibshi олицетворяет надежду на лучшее будущее, где ИИ будет повсеместным.

Официальный сайт:
https://kiboshib.com
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R

Токеномика и анализ цен KiboShib (KIBSHI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KiboShib (KIBSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,74M
$ 11,74M$ 11,74M
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,74M
$ 11,74M$ 11,74M
Исторический максимум:
$ 0,000064
$ 0,000064$ 0,000064
Исторический минимум:
$ 0,000000002587915911
$ 0,000000002587915911$ 0,000000002587915911
Текущая цена:
$ 0,00001174
$ 0,00001174$ 0,00001174

Токеномика KiboShib (KIBSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KiboShib (KIBSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KIBSHI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KIBSHI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIBSHI, изучите текущую цену KIBSHI!

Как купить KIBSHI

Заинтересованы в добавлении KiboShib (KIBSHI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KIBSHI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены KiboShib (KIBSHI)

Анализ истории цены KIBSHI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KIBSHI

Хотите узнать, куда может двигаться KIBSHI? Наша страница прогноза цены KIBSHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.