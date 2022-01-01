Токеномика KiboShib (KIBSHI)
Информация о KiboShib (KIBSHI)
Kiboshib (KIBSHI) – первый мемкоин, созданный искусственным интеллектом на любом блокчейне, запущенный ончейн 8 декабря 2022 года, в первую неделю после выхода ChatGPT. ИИ создал Kibshi, исходя из концепции, что он является ребенком своей матери Kabosu (DOGE) и отца Shiba Inu (SHIB). Помимо имени, ИИ также предложил дизайн логотипа, который затем был передан в Dall-E для создания милого и знакового логотипа Kibshi. В переводе с японского «Kibo» означает надежда, а Kibshi олицетворяет надежду на лучшее будущее, где ИИ будет повсеместным.
Токеномика и анализ цен KiboShib (KIBSHI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене KiboShib (KIBSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика KiboShib (KIBSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики KiboShib (KIBSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KIBSHI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KIBSHI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIBSHI, изучите текущую цену KIBSHI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 KIBSHI = 0,00001174 USD