Токеномика KiboShib (KIBSHI) Откройте для себя ключевую информацию о KiboShib (KIBSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KiboShib (KIBSHI) Kiboshib (KIBSHI) – первый мемкоин, созданный искусственным интеллектом на любом блокчейне, запущенный ончейн 8 декабря 2022 года, в первую неделю после выхода ChatGPT. ИИ создал Kibshi, исходя из концепции, что он является ребенком своей матери Kabosu (DOGE) и отца Shiba Inu (SHIB). Помимо имени, ИИ также предложил дизайн логотипа, который затем был передан в Dall-E для создания милого и знакового логотипа Kibshi. В переводе с японского «Kibo» означает надежда, а Kibshi олицетворяет надежду на лучшее будущее, где ИИ будет повсеместным. Официальный сайт: https://kiboshib.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R Купить KIBSHI сейчас!

Токеномика и анализ цен KiboShib (KIBSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KiboShib (KIBSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,74M $ 11,74M $ 11,74M Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,74M $ 11,74M $ 11,74M Исторический максимум: $ 0,000064 $ 0,000064 $ 0,000064 Исторический минимум: $ 0,000000002587915911 $ 0,000000002587915911 $ 0,000000002587915911 Текущая цена: $ 0,00001174 $ 0,00001174 $ 0,00001174 Узнайте больше о цене KiboShib (KIBSHI)

Токеномика KiboShib (KIBSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KiboShib (KIBSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIBSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIBSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIBSHI, изучите текущую цену KIBSHI!

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