Токеномика Kitten Haimer (KHAI) Откройте для себя ключевую информацию о Kitten Haimer (KHAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kitten Haimer (KHAI) Kitten Haimer - мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://kittenhaimer.ai/ Whitepaper: https://khai-organization.gitbook.io/kitten-haimer/our-roadmap Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3TWgDvYBL2YPET2LxnWAwsMeoA8aL4DutNuwat2pKCjC Купить KHAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kitten Haimer (KHAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kitten Haimer (KHAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,9376 $ 1,9376 $ 1,9376 Исторический минимум: $ 0,02091770954740156 $ 0,02091770954740156 $ 0,02091770954740156 Текущая цена: $ 0,033 $ 0,033 $ 0,033 Узнайте больше о цене Kitten Haimer (KHAI)

Токеномика Kitten Haimer (KHAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kitten Haimer (KHAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KHAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KHAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KHAI, изучите текущую цену KHAI!

Как купить KHAI Заинтересованы в добавлении Kitten Haimer (KHAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KHAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KHAI на MEXC прямо сейчас!

История цены Kitten Haimer (KHAI) Анализ истории цены KHAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KHAI прямо сейчас!

Прогноз цены KHAI Хотите узнать, куда может двигаться KHAI? Наша страница прогноза цены KHAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KHAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!