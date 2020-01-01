Токеномика KBBB (KBBB) Откройте для себя ключевую информацию о KBBB (KBBB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KBBB (KBBB) Сатирический ответ на политические дебаты вокруг «Большого красивого законопроекта» президента Трампа. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Купить KBBB сейчас!

Токеномика и анализ цен KBBB (KBBB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KBBB (KBBB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 345,60K $ 345,60K $ 345,60K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 345,60K $ 345,60K $ 345,60K Исторический максимум: $ 0,07018 $ 0,07018 $ 0,07018 Исторический минимум: $ 0,000286741137495799 $ 0,000286741137495799 $ 0,000286741137495799 Текущая цена: $ 0,0003456 $ 0,0003456 $ 0,0003456 Узнайте больше о цене KBBB (KBBB)

Токеномика KBBB (KBBB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KBBB (KBBB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KBBB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KBBB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KBBB, изучите текущую цену KBBB!

Как купить KBBB Заинтересованы в добавлении KBBB (KBBB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KBBB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KBBB на MEXC прямо сейчас!

История цены KBBB (KBBB) Анализ истории цены KBBB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KBBB прямо сейчас!

Прогноз цены KBBB Хотите узнать, куда может двигаться KBBB? Наша страница прогноза цены KBBB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KBBB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!