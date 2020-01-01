Токеномика KALICHAIN (KALIS) Откройте для себя ключевую информацию о KALICHAIN (KALIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KALICHAIN (KALIS) Kalichain - это блокчейн-платформа, объединяющая технологии NFC и NFT для обеспечения безопасной и прозрачной сертификации физических товаров. Направленная на борьбу с мошенничеством и контрафактом, Kalichain предлагает уникальный способ для потребителей проверить подлинность продукции, а для брендов - защитить свои товары на рынке. Официальный сайт: https://kalichain.com Whitepaper: https://whitepaper.kalichain.com Обозреватель блоков: https://explorer.kalichain.com Купить KALIS сейчас!

Токеномика и анализ цен KALICHAIN (KALIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KALICHAIN (KALIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Исторический максимум: $ 0,24399 $ 0,24399 $ 0,24399 Исторический минимум: $ 0,007793317954531633 $ 0,007793317954531633 $ 0,007793317954531633 Текущая цена: $ 0,00853 $ 0,00853 $ 0,00853 Узнайте больше о цене KALICHAIN (KALIS)

Токеномика KALICHAIN (KALIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KALICHAIN (KALIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KALIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KALIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KALIS, изучите текущую цену KALIS!

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