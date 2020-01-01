Токеномика IX Token (IXT) Откройте для себя ключевую информацию о IX Token (IXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IX Token (IXT) PLANET IX — это стратегия и торговая игра, основанная на блокчейне, с виртуальной копией нашей планеты в качестве игрового поля. Официальный сайт: https://www.planetix.com/ Whitepaper: https://whitepaper.planetix.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Купить IXT сейчас!

Токеномика и анализ цен IX Token (IXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IX Token (IXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,12M $ 10,12M $ 10,12M Общее предложение: $ 153,26M $ 153,26M $ 153,26M Оборотное предложение: $ 131,44M $ 131,44M $ 131,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,81M $ 11,81M $ 11,81M Исторический максимум: $ 0,9778 $ 0,9778 $ 0,9778 Исторический минимум: $ 0,03588393033343515 $ 0,03588393033343515 $ 0,03588393033343515 Текущая цена: $ 0,07703 $ 0,07703 $ 0,07703 Узнайте больше о цене IX Token (IXT)

Токеномика IX Token (IXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IX Token (IXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IXT, изучите текущую цену IXT!

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