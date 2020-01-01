Токеномика IX Token (IXT)

Токеномика IX Token (IXT)

Откройте для себя ключевую информацию о IX Token (IXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о IX Token (IXT)

PLANET IX — это стратегия и торговая игра, основанная на блокчейне, с виртуальной копией нашей планеты в качестве игрового поля.

Официальный сайт:
https://www.planetix.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.planetix.com/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe

Токеномика и анализ цен IX Token (IXT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IX Token (IXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,12M
$ 10,12M$ 10,12M
Общее предложение:
$ 153,26M
$ 153,26M$ 153,26M
Оборотное предложение:
$ 131,44M
$ 131,44M$ 131,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,81M
$ 11,81M$ 11,81M
Исторический максимум:
$ 0,9778
$ 0,9778$ 0,9778
Исторический минимум:
$ 0,03588393033343515
$ 0,03588393033343515$ 0,03588393033343515
Текущая цена:
$ 0,07703
$ 0,07703$ 0,07703

Токеномика IX Token (IXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IX Token (IXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IXT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IXT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IXT, изучите текущую цену IXT!

Как купить IXT

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История цены IX Token (IXT)

Анализ истории цены IXT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IXT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.