Токеномика Indigo Protocol (INDY)

Токеномика Indigo Protocol (INDY)

Откройте для себя ключевую информацию о Indigo Protocol (INDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol - это асинтетический протокол для внутрицепочечного изменения цен на цифровые и реальные активы, построенный на базе Cardano.

Официальный сайт:
https://indigoprotocol.io/
Whitepaper:
https://indigoprotocol.io/paper
Обозреватель блоков:
https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459

Токеномика и анализ цен Indigo Protocol (INDY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Indigo Protocol (INDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,63M
$ 9,63M$ 9,63M
Общее предложение:
$ 35,00M
$ 35,00M$ 35,00M
Оборотное предложение:
$ 16,05M
$ 16,05M$ 16,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Исторический максимум:
$ 3,49
$ 3,49$ 3,49
Исторический минимум:
$ 0,25998980053675613
$ 0,25998980053675613$ 0,25998980053675613
Текущая цена:
$ 0,6001
$ 0,6001$ 0,6001

Токеномика Indigo Protocol (INDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Indigo Protocol (INDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INDY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INDY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INDY, изучите текущую цену INDY!

Как купить INDY

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История цены Indigo Protocol (INDY)

Анализ истории цены INDY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены INDY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.