Токеномика Indigo Protocol (INDY) Откройте для себя ключевую информацию о Indigo Protocol (INDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Indigo Protocol (INDY) Indigo Protocol - это асинтетический протокол для внутрицепочечного изменения цен на цифровые и реальные активы, построенный на базе Cardano. Официальный сайт: https://indigoprotocol.io/ Whitepaper: https://indigoprotocol.io/paper Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 Купить INDY сейчас!

Токеномика и анализ цен Indigo Protocol (INDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Indigo Protocol (INDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,63M $ 9,63M $ 9,63M Общее предложение: $ 35,00M $ 35,00M $ 35,00M Оборотное предложение: $ 16,05M $ 16,05M $ 16,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Исторический максимум: $ 3,49 $ 3,49 $ 3,49 Исторический минимум: $ 0,25998980053675613 $ 0,25998980053675613 $ 0,25998980053675613 Текущая цена: $ 0,6001 $ 0,6001 $ 0,6001 Узнайте больше о цене Indigo Protocol (INDY)

Токеномика Indigo Protocol (INDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Indigo Protocol (INDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INDY, изучите текущую цену INDY!

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