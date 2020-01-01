Токеномика IMGN Labs (IMGN) Откройте для себя ключевую информацию о IMGN Labs (IMGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IMGN Labs (IMGN) Официальный сайт: https://imgn.org Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Купить IMGN сейчас!

Токеномика и анализ цен IMGN Labs (IMGN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IMGN Labs (IMGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,83M $ 2,83M $ 2,83M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 850,52M $ 850,52M $ 850,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Исторический максимум: $ 0,011005 $ 0,011005 $ 0,011005 Исторический минимум: $ 0,002918967562105707 $ 0,002918967562105707 $ 0,002918967562105707 Текущая цена: $ 0,003324 $ 0,003324 $ 0,003324 Узнайте больше о цене IMGN Labs (IMGN)

Токеномика IMGN Labs (IMGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IMGN Labs (IMGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMGN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMGN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMGN, изучите текущую цену IMGN!

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