Токеномика IMGN Labs (IMGN)

Токеномика IMGN Labs (IMGN)

Откройте для себя ключевую информацию о IMGN Labs (IMGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о IMGN Labs (IMGN)

Официальный сайт:
https://imgn.org
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1

Токеномика и анализ цен IMGN Labs (IMGN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IMGN Labs (IMGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,83M
$ 2,83M$ 2,83M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 850,52M
$ 850,52M$ 850,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,32M
$ 3,32M$ 3,32M
Исторический максимум:
$ 0,011005
$ 0,011005$ 0,011005
Исторический минимум:
$ 0,002918967562105707
$ 0,002918967562105707$ 0,002918967562105707
Текущая цена:
$ 0,003324
$ 0,003324$ 0,003324

Токеномика IMGN Labs (IMGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IMGN Labs (IMGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IMGN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IMGN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMGN, изучите текущую цену IMGN!

Как купить IMGN

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История цены IMGN Labs (IMGN)

Анализ истории цены IMGN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IMGN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.