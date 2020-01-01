Токеномика ICECREAM (ICECREAM)

Токеномика ICECREAM (ICECREAM)

Откройте для себя ключевую информацию о ICECREAM (ICECREAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ICECREAM (ICECREAM)

IceCream AI – это протокол DeFAI, который позволяет пользователям без разрешения создавать и зарабатывать на Glaze Pools (GP) на основе их активности в социальных сетях, в первую очередь на X.

Официальный сайт:
https://www.kol4u.xyz
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xD438b82543FB109F34575c825edAeEFC98f1F2b4

Токеномика и анализ цен ICECREAM (ICECREAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ICECREAM (ICECREAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,02223
$ 0,02223$ 0,02223
Исторический минимум:
$ 0,000269589494391974
$ 0,000269589494391974$ 0,000269589494391974
Текущая цена:
$ 0,0173
$ 0,0173$ 0,0173

Токеномика ICECREAM (ICECREAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ICECREAM (ICECREAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ICECREAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ICECREAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICECREAM, изучите текущую цену ICECREAM!

Как купить ICECREAM

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История цены ICECREAM (ICECREAM)

Анализ истории цены ICECREAM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.