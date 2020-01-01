Токеномика ICECREAM (ICECREAM) Откройте для себя ключевую информацию о ICECREAM (ICECREAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ICECREAM (ICECREAM) IceCream AI – это протокол DeFAI, который позволяет пользователям без разрешения создавать и зарабатывать на Glaze Pools (GP) на основе их активности в социальных сетях, в первую очередь на X. Официальный сайт: https://www.kol4u.xyz Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xD438b82543FB109F34575c825edAeEFC98f1F2b4 Купить ICECREAM сейчас!

Токеномика и анализ цен ICECREAM (ICECREAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ICECREAM (ICECREAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02223 $ 0,02223 $ 0,02223 Исторический минимум: $ 0,000269589494391974 $ 0,000269589494391974 $ 0,000269589494391974 Текущая цена: $ 0,0173 $ 0,0173 $ 0,0173 Узнайте больше о цене ICECREAM (ICECREAM)

Токеномика ICECREAM (ICECREAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ICECREAM (ICECREAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICECREAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICECREAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICECREAM, изучите текущую цену ICECREAM!

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