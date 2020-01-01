Токеномика iAI Center (IAI) Откройте для себя ключевую информацию о iAI Center (IAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iAI Center (IAI) iAI – это революционный проект, направленный на создание платформы ИИ как услуги (PaaS), предлагающей интеллектуальные решения для автоматизации, доступные каждому, в любое время и в любом месте, независимо от пола или возраста. Наша миссия – трансформировать экосистему ИИ и Web3, интегрируя передовые технологии в повседневную жизнь, улучшая эффективность, взаимосвязь и устойчивость. Официальный сайт: https://www.iai.center/ Whitepaper: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1 Купить IAI сейчас!

Токеномика и анализ цен iAI Center (IAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iAI Center (IAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,03549 $ 0,03549 $ 0,03549 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00475 $ 0,00475 $ 0,00475 Узнайте больше о цене iAI Center (IAI)

Токеномика iAI Center (IAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iAI Center (IAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IAI, изучите текущую цену IAI!

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