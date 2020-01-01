Токеномика iAI Center (IAI)

Токеномика iAI Center (IAI)

Откройте для себя ключевую информацию о iAI Center (IAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о iAI Center (IAI)

iAI – это революционный проект, направленный на создание платформы ИИ как услуги (PaaS), предлагающей интеллектуальные решения для автоматизации, доступные каждому, в любое время и в любом месте, независимо от пола или возраста. Наша миссия – трансформировать экосистему ИИ и Web3, интегрируя передовые технологии в повседневную жизнь, улучшая эффективность, взаимосвязь и устойчивость.

Официальный сайт:
https://www.iai.center/
Whitepaper:
https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1

Токеномика и анализ цен iAI Center (IAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене iAI Center (IAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,03549
$ 0,03549$ 0,03549
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00475
$ 0,00475$ 0,00475

Токеномика iAI Center (IAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики iAI Center (IAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IAI, изучите текущую цену IAI!

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История цены iAI Center (IAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.