IAI

iAI – это революционный проект, направленный на создание платформы ИИ как услуги (PaaS), предлагающей интеллектуальные решения для автоматизации, доступные каждому, в любое время и в любом месте, независимо от пола или возраста. Наша миссия – трансформировать экосистему ИИ и Web3, интегрируя передовые технологии в повседневную жизнь, улучшая эффективность, взаимосвязь и устойчивость.

Название криптовалютыIAI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеiAI – это революционный проект, направленный на создание платформы ИИ как услуги (PaaS), предлагающей интеллектуальные решения для автоматизации, доступные каждому, в любое время и в любом месте, независимо от пола или возраста. Наша миссия – трансформировать экосистему ИИ и Web3, интегрируя передовые технологии в повседневную жизнь, улучшая эффективность, взаимосвязь и устойчивость.

Сектор

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