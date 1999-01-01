IAI

iAI – это революционный проект, направленный на создание платформы ИИ как услуги (PaaS), предлагающей интеллектуальные решения для автоматизации, доступные каждому, в любое время и в любом месте, независимо от пола или возраста. Наша миссия – трансформировать экосистему ИИ и Web3, интегрируя передовые технологии в повседневную жизнь, улучшая эффективность, взаимосвязь и устойчивость.

Название криптовалютыIAI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеiAI – это революционный проект, направленный на создание платформы ИИ как услуги (PaaS), предлагающей интеллектуальные решения для автоматизации, доступные каждому, в любое время и в любом месте, независимо от пола или возраста. Наша миссия – трансформировать экосистему ИИ и Web3, интегрируя передовые технологии в повседневную жизнь, улучшая эффективность, взаимосвязь и устойчивость.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
IAI/USDT
iAI Center
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (IAI)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
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