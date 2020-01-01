Токеномика Robinhood (HOOD) Откройте для себя ключевую информацию о Robinhood (HOOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Robinhood (HOOD) Токен, воплощающий силу справедливости, прозрачности и единства. Движение RobinHood доказывает, что, когда люди объединяются, они могут бросить вызов даже самым укоренившимся системам. Официальный сайт: https://hoodsolana.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/h5NciPdMZ5QCB5BYETJMYBMpVx9ZuitR6HcVjyBhood Купить HOOD сейчас!

Токеномика и анализ цен Robinhood (HOOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robinhood (HOOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 44,55B $ 44,55B $ 44,55B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0024498 $ 0,0024498 $ 0,0024498 Исторический минимум: $ 0,000016852727729194 $ 0,000016852727729194 $ 0,000016852727729194 Текущая цена: $ 0,00002498 $ 0,00002498 $ 0,00002498 Узнайте больше о цене Robinhood (HOOD)

Токеномика Robinhood (HOOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Robinhood (HOOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOOD, изучите текущую цену HOOD!

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