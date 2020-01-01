Токеномика HIPPOP (HIPPOP) Откройте для себя ключевую информацию о HIPPOP (HIPPOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HIPPOP (HIPPOP) $HIP - это мемокин, основанный на RWA и имеющий определенные сценарии использования. Кроме того, у нашей монеты есть большое сообщество NFT, сообщество художников и только что выпущенное приложение HIPPOP. Официальный сайт: https://hypeboy.xyz/ Whitepaper: https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2 Купить HIPPOP сейчас!

Токеномика и анализ цен HIPPOP (HIPPOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HIPPOP (HIPPOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,25B $ 1,25B $ 1,25B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 425,13K $ 425,13K $ 425,13K Исторический максимум: $ 0,20281 $ 0,20281 $ 0,20281 Исторический минимум: $ 0,000148623529586407 $ 0,000148623529586407 $ 0,000148623529586407 Текущая цена: $ 0,0003401 $ 0,0003401 $ 0,0003401 Узнайте больше о цене HIPPOP (HIPPOP)

Токеномика HIPPOP (HIPPOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HIPPOP (HIPPOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIPPOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIPPOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIPPOP, изучите текущую цену HIPPOP!

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