Токеномика Heurist (HEU)

Токеномика Heurist (HEU)

Откройте для себя ключевую информацию о Heurist (HEU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Heurist (HEU)

Heurist – это децентрализованное облако «ИИ как услуга» (AI-as-a-Service). Мы объединяем вычислительные ресурсы отдельных владельцев GPU и центров обработки данных для предоставления бессерверных услуг ИИ. Инфраструктура Heurist, основанная на API, избавляет разработчиков от необходимости управлять GPU-компьютерами, обеспечивая экономически эффективную и не подверженную цензуре интеграцию ИИ с API.

Официальный сайт:
https://www.heurist.ai/
Whitepaper:
https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b

Токеномика и анализ цен Heurist (HEU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Heurist (HEU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,35M
$ 2,35M$ 2,35M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 110,49M
$ 110,49M$ 110,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,46605
$ 0,46605$ 0,46605
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0213
$ 0,0213$ 0,0213

Токеномика Heurist (HEU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Heurist (HEU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HEU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HEU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEU, изучите текущую цену HEU!

Как купить HEU

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История цены Heurist (HEU)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.