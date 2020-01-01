Токеномика Heurist (HEU) Откройте для себя ключевую информацию о Heurist (HEU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Heurist (HEU) Heurist – это децентрализованное облако «ИИ как услуга» (AI-as-a-Service). Мы объединяем вычислительные ресурсы отдельных владельцев GPU и центров обработки данных для предоставления бессерверных услуг ИИ. Инфраструктура Heurist, основанная на API, избавляет разработчиков от необходимости управлять GPU-компьютерами, обеспечивая экономически эффективную и не подверженную цензуре интеграцию ИИ с API. Официальный сайт: https://www.heurist.ai/ Whitepaper: https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b Купить HEU сейчас!

Токеномика и анализ цен Heurist (HEU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Heurist (HEU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 110,49M $ 110,49M $ 110,49M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,46605 $ 0,46605 $ 0,46605 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0213 $ 0,0213 $ 0,0213 Узнайте больше о цене Heurist (HEU)

Токеномика Heurist (HEU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Heurist (HEU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEU, изучите текущую цену HEU!

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