Токеномика HELLO (HELLO) Откройте для себя ключевую информацию о HELLO (HELLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HELLO (HELLO) HELLO Labs — это будущее криптографии и развлечений, собственная экосистема Web3, которая инкубирует, производит, финансирует и распространяет оригинальные программы, игры и NFT. Придумывая термин «Крипторазвлекательная программа», мы призваны полностью реализовать огромный потенциал Web3 и обратиться как к криптовалюте, так и к основной массовой аудитории. Токен $HELLO лежит в основе экосистемы Web3. $HELLO будет использоваться для доступа к эксклюзивному контенту, игр в HELLO Arcade и покупки NFT. По мере роста экосистемы будет раскрываться дальнейшая полезность. Официальный сайт: https://hello.one/ Whitepaper: https://whitepaper.hello.one/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4 Купить HELLO сейчас!

Токеномика и анализ цен HELLO (HELLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HELLO (HELLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,49M $ 4,49M $ 4,49M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 731,58M $ 731,58M $ 731,58M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,227 $ 0,227 $ 0,227 Исторический минимум: $ 0,004364094763133339 $ 0,004364094763133339 $ 0,004364094763133339 Текущая цена: $ 0,006141 $ 0,006141 $ 0,006141 Узнайте больше о цене HELLO (HELLO)

Токеномика HELLO (HELLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HELLO (HELLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HELLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HELLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HELLO, изучите текущую цену HELLO!

Как купить HELLO Заинтересованы в добавлении HELLO (HELLO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HELLO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить HELLO на MEXC прямо сейчас!

История цены HELLO (HELLO) Анализ истории цены HELLO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены HELLO прямо сейчас!

Прогноз цены HELLO Хотите узнать, куда может двигаться HELLO? Наша страница прогноза цены HELLO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HELLO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!