Токеномика HELLO (HELLO)

Токеномика HELLO (HELLO)

Откройте для себя ключевую информацию о HELLO (HELLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HELLO (HELLO)

HELLO Labs — это будущее криптографии и развлечений, собственная экосистема Web3, которая инкубирует, производит, финансирует и распространяет оригинальные программы, игры и NFT. Придумывая термин «Крипторазвлекательная программа», мы призваны полностью реализовать огромный потенциал Web3 и обратиться как к криптовалюте, так и к основной массовой аудитории. Токен $HELLO лежит в основе экосистемы Web3. $HELLO будет использоваться для доступа к эксклюзивному контенту, игр в HELLO Arcade и покупки NFT. По мере роста экосистемы будет раскрываться дальнейшая полезность.

Официальный сайт:
https://hello.one/
Whitepaper:
https://whitepaper.hello.one/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4

Токеномика и анализ цен HELLO (HELLO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HELLO (HELLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,49M
$ 4,49M$ 4,49M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 731,58M
$ 731,58M$ 731,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,227
$ 0,227$ 0,227
Исторический минимум:
$ 0,004364094763133339
$ 0,004364094763133339$ 0,004364094763133339
Текущая цена:
$ 0,006141
$ 0,006141$ 0,006141

Токеномика HELLO (HELLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HELLO (HELLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HELLO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HELLO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HELLO, изучите текущую цену HELLO!

Как купить HELLO

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История цены HELLO (HELLO)

Анализ истории цены HELLO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.