HELLO Labs — это будущее криптографии и развлечений, собственная экосистема Web3, которая инкубирует, производит, финансирует и распространяет оригинальные программы, игры и NFT. Придумывая термин «Крипторазвлекательная программа», мы призваны полностью реализовать огромный потенциал Web3 и обратиться как к криптовалюте, так и к основной массовой аудитории. Токен $HELLO лежит в основе экосистемы Web3. $HELLO будет использоваться для доступа к эксклюзивному контенту, игр в HELLO Arcade и покупки NFT. По мере роста экосистемы будет раскрываться дальнейшая полезность.