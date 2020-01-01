Токеномика Harambe AI (HARAMBEAI)

Токеномика Harambe AI (HARAMBEAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Harambe AI (HARAMBEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI - это не просто очередной мемкоин, а символ инноваций и прогресса вселенной цифровой торговли.

Официальный сайт:
https://harambetoken.ai
Whitepaper:
https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2

Токеномика и анализ цен Harambe AI (HARAMBEAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Harambe AI (HARAMBEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Исторический минимум:
$ 0,005600586694135568
$ 0,005600586694135568$ 0,005600586694135568
Текущая цена:
$ 0,00891
$ 0,00891$ 0,00891

Токеномика Harambe AI (HARAMBEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Harambe AI (HARAMBEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HARAMBEAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HARAMBEAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HARAMBEAI, изучите текущую цену HARAMBEAI!

Как купить HARAMBEAI

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История цены Harambe AI (HARAMBEAI)

Анализ истории цены HARAMBEAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HARAMBEAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.