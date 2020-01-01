Токеномика Harambe AI (HARAMBEAI) Откройте для себя ключевую информацию о Harambe AI (HARAMBEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Harambe AI (HARAMBEAI) Harambe AI - это не просто очередной мемкоин, а символ инноваций и прогресса вселенной цифровой торговли. Официальный сайт: https://harambetoken.ai Whitepaper: https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2 Купить HARAMBEAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Harambe AI (HARAMBEAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Harambe AI (HARAMBEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Исторический минимум: $ 0,005600586694135568 $ 0,005600586694135568 $ 0,005600586694135568 Текущая цена: $ 0,00891 $ 0,00891 $ 0,00891 Узнайте больше о цене Harambe AI (HARAMBEAI)

Токеномика Harambe AI (HARAMBEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Harambe AI (HARAMBEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HARAMBEAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HARAMBEAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HARAMBEAI, изучите текущую цену HARAMBEAI!

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