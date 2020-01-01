Токеномика Xeno Governance (GXE) Откройте для себя ключевую информацию о Xeno Governance (GXE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xeno Governance (GXE) Криптовалютные инвестиции могут быть подвержены высокому рыночному риску. Пожалуйста, инвестируйте осторожно. MEXC Global приложит все усилия, чтобы выбрать качественные токены, но не будет нести ответственность за ваши инвестиционные потери. Как платформа для торговли цифровыми активами, уважающая свое сообщество, MEXC придерживается принципов честности, прозрачности и справедливости в торговле без намерений причинить вред сообществу. Мы стремимся предоставить пользователям наиболее безопасный, эффективный и надежный сервис для торговли цифровыми активами. Официальный сайт: https://project-xeno.com/ Whitepaper: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Купить GXE сейчас!

Токеномика и анализ цен Xeno Governance (GXE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xeno Governance (GXE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,66M $ 12,66M $ 12,66M Исторический максимум: $ 0,29998 $ 0,29998 $ 0,29998 Исторический минимум: $ 0,001063647818331278 $ 0,001063647818331278 $ 0,001063647818331278 Текущая цена: $ 0,00211 $ 0,00211 $ 0,00211 Узнайте больше о цене Xeno Governance (GXE)

Токеномика Xeno Governance (GXE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xeno Governance (GXE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GXE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GXE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GXE, изучите текущую цену GXE!

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