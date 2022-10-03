Криптовалютные инвестиции могут быть подвержены высокому рыночному риску. Пожалуйста, инвестируйте осторожно. MEXC Global приложит все усилия, чтобы выбрать качественные токены, но не будет нести ответственность за ваши инвестиционные потери. Как платформа для торговли цифровыми активами, уважающая свое сообщество, MEXC придерживается принципов честности, прозрачности и справедливости в торговле без намерений причинить вред сообществу. Мы стремимся предоставить пользователям наиболее безопасный, эффективный и надежный сервис для торговли цифровыми активами.