Токеномика Gui Inu (GUI)

Токеномика Gui Inu (GUI)

Откройте для себя ключевую информацию о Gui Inu (GUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gui Inu (GUI)

Gui Inu - это главный токен сообщества Aptos, направленный на стимулирование и поощрение изобретательских разработок через гранты сообщества, развитие культуры веселья, высокой вовлеченности и товарищества. Стремление к беспрепятственной интеграции в экосистему Aptos, поддержка роста разнообразных сценариев использования и обеспечение постоянного оживления в экосистеме.

Официальный сайт:
http://guiinu.com/
Whitepaper:
https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d
Обозреватель блоков:
https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI

Токеномика и анализ цен Gui Inu (GUI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gui Inu (GUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M
Общее предложение:
$ 777.78B
$ 777.78B$ 777.78B
Оборотное предложение:
$ 555.90B
$ 555.90B$ 555.90B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M
Исторический максимум:
$ 0.0001084
$ 0.0001084$ 0.0001084
Исторический минимум:
$ 0.000003384116674074
$ 0.000003384116674074$ 0.000003384116674074
Текущая цена:
$ 0.00000484
$ 0.00000484$ 0.00000484

Токеномика Gui Inu (GUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gui Inu (GUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GUI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GUI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUI, изучите текущую цену GUI!

Как купить GUI

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История цены Gui Inu (GUI)

Анализ истории цены GUI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.