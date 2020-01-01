Токеномика Gui Inu (GUI) Откройте для себя ключевую информацию о Gui Inu (GUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gui Inu (GUI) Gui Inu - это главный токен сообщества Aptos, направленный на стимулирование и поощрение изобретательских разработок через гранты сообщества, развитие культуры веселья, высокой вовлеченности и товарищества. Стремление к беспрепятственной интеграции в экосистему Aptos, поддержка роста разнообразных сценариев использования и обеспечение постоянного оживления в экосистеме. Официальный сайт: http://guiinu.com/ Whitepaper: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Обозреватель блоков: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Купить GUI сейчас!

Токеномика и анализ цен Gui Inu (GUI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gui Inu (GUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Общее предложение: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Оборотное предложение: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Исторический максимум: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Исторический минимум: $ 0.000003384116674074 $ 0.000003384116674074 $ 0.000003384116674074 Текущая цена: $ 0.00000484 $ 0.00000484 $ 0.00000484 Узнайте больше о цене Gui Inu (GUI)

Токеномика Gui Inu (GUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gui Inu (GUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUI, изучите текущую цену GUI!

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