Токеномика и анализ цен GRIPPY (GRIPPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRIPPY (GRIPPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 131,32K $ 131,32K $ 131,32K Исторический максимум: $ 0,003839 $ 0,003839 $ 0,003839 Исторический минимум: $ 0,000004578676747195 $ 0,000004578676747195 $ 0,000004578676747195 Текущая цена: $ 0,00013132 $ 0,00013132 $ 0,00013132 Узнайте больше о цене GRIPPY (GRIPPY) Купить GRIPPY сейчас!

Информация о GRIPPY (GRIPPY) Grippy on Base здесь, чтобы вернуть себе лидерство в сети благодаря сильному сообществу и преданным держателям. Миссия ясна: объединить культуру, придать импульс и закрепить за собой заслуженное место №1 среди мемов на Base. Grippy on Base здесь, чтобы вернуть себе лидерство в сети благодаря сильному сообществу и преданным держателям. Миссия ясна: объединить культуру, придать импульс и закрепить за собой заслуженное место №1 среди мемов на Base. Официальный сайт: https://grippy.onbase.lol/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x24f883b8157956101bB6a52eFf94d3aE8188e890

Токеномика GRIPPY (GRIPPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GRIPPY (GRIPPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRIPPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRIPPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRIPPY, изучите текущую цену GRIPPY!

Как купить GRIPPY Заинтересованы в добавлении GRIPPY (GRIPPY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GRIPPY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GRIPPY на MEXC прямо сейчас! История цены GRIPPY (GRIPPY) Анализ истории цены GRIPPY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GRIPPY прямо сейчас! Прогноз цены GRIPPY Хотите узнать, куда может двигаться GRIPPY? Наша страница прогноза цены GRIPPY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GRIPPY прямо сейчас!

