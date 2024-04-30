Токеномика GPTVerse (GPTV) Откройте для себя ключевую информацию о GPTVerse (GPTV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GPTVerse (GPTV) GPTVerse объединяет различные AI-приложения под одной учетной записью и способом оплаты, обеспечивая бесшовное управление транзакциями благодаря интеграции с блокчейном. Как проект Web3, GPTVerse — это не просто сайт, а мультиплатформенная структура, включающая мобильные приложения, браузерные плагины, метавселенную и аналогичные платформы. Помимо объединения различных AI-приложений, GPTVerse также предлагает пользователям собственные AI-продукты. Одна из ключевых особенностей — это low-code инфраструктура, позволяющая пользователям создавать ИИ, соответствующий их потребностям. Официальный сайт: https://gptverse.art/ Whitepaper: https://docs.gptverse.art/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1f56efffee38eeeae36cd38225b66c56e4d095a7 Купить GPTV сейчас!

Токеномика и анализ цен GPTVerse (GPTV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GPTVerse (GPTV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 879,00M $ 879,00M $ 879,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 797,25K $ 797,25K $ 797,25K Исторический максимум: $ 0,05501 $ 0,05501 $ 0,05501 Исторический минимум: $ 0,000351989544737461 $ 0,000351989544737461 $ 0,000351989544737461 Текущая цена: $ 0,000907 $ 0,000907 $ 0,000907 Узнайте больше о цене GPTVerse (GPTV)

Токеномика GPTVerse (GPTV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GPTVerse (GPTV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GPTV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GPTV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPTV, изучите текущую цену GPTV!

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