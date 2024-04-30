Токеномика GPTVerse (GPTV)

Токеномика GPTVerse (GPTV)

Откройте для себя ключевую информацию о GPTVerse (GPTV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GPTVerse (GPTV)

GPTVerse объединяет различные AI-приложения под одной учетной записью и способом оплаты, обеспечивая бесшовное управление транзакциями благодаря интеграции с блокчейном. Как проект Web3, GPTVerse — это не просто сайт, а мультиплатформенная структура, включающая мобильные приложения, браузерные плагины, метавселенную и аналогичные платформы. Помимо объединения различных AI-приложений, GPTVerse также предлагает пользователям собственные AI-продукты. Одна из ключевых особенностей — это low-code инфраструктура, позволяющая пользователям создавать ИИ, соответствующий их потребностям.

Официальный сайт:
https://gptverse.art/
Whitepaper:
https://docs.gptverse.art/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1f56efffee38eeeae36cd38225b66c56e4d095a7

Токеномика и анализ цен GPTVerse (GPTV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GPTVerse (GPTV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 879,00M
$ 879,00M$ 879,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 797,25K
$ 797,25K$ 797,25K
Исторический максимум:
$ 0,05501
$ 0,05501$ 0,05501
Исторический минимум:
$ 0,000351989544737461
$ 0,000351989544737461$ 0,000351989544737461
Текущая цена:
$ 0,000907
$ 0,000907$ 0,000907

Токеномика GPTVerse (GPTV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GPTVerse (GPTV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GPTV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GPTV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPTV, изучите текущую цену GPTV!

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История цены GPTVerse (GPTV)

Анализ истории цены GPTV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.