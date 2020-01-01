Токеномика GOLFIN (GON) Откройте для себя ключевую информацию о GOLFIN (GON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOLFIN (GON) GOLFIN создает устойчивую экосистему, получая доход от реальной экономики благодаря партнерству с полями для гольфа и соответствующими производителями, на основе внутриигровой торговли предметами и экосистемы токенов. Официальный сайт: https://golfin.io/en/ Whitepaper: https://docs.golfin.io/english Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x513D3246A54148192d6bEf4de81885c8F4bFE96c Купить GON сейчас!

Токеномика и анализ цен GOLFIN (GON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOLFIN (GON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000008499 $ 0,000008499 $ 0,000008499 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000001176 $ 0,0000001176 $ 0,0000001176 Узнайте больше о цене GOLFIN (GON)

Токеномика GOLFIN (GON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOLFIN (GON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GON, изучите текущую цену GON!

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