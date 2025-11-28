Grand Gangsta City – это игра с открытым миром на базе Sei Network. Погрузитесь в огромный виртуальный город, выполняйте миссии, создавайте свою банду и зарабатывайте реальные награды. Станьте владельцем транспортных средств, настройте своего персонажа и взаимодействуйте с живым миром NPC и других игроков. Благодаря технологии блокчейн все ваши игровые активы принадлежат только вам – они безопасны, можно ими торговать, и они децентрализованы.